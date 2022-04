Arrancaram este sábado, dia 16 de abril, as gravações da segunda temporada da série 'Pôr do Sol'. A novidade é anunciada nas redes sociais do realizador Manuel Pureza.

"Pum", lê-se na legenda da claquete que deu início às gravações.

A trama de sucesso, que faz sátira às novelas portuguesas, regressa em breve à RTP1 e com novidades no elenco. Carolina Carvalho anunciou recentemente que fará parte do projeto.

