Serve 360 Gala 2023 é um evento solidário que ao longo dos últimos 24 anos tem juntado músicos, parceiros, famílias amigas, mas também as crianças e jovens institucionalizados. Este ano a gala está a ser organizada em conjunto com a RXF, parceira de multimédia e audiovisuais que este ano terá lugar 11 de dezembro, das 18h30 às 22h30, no Lisbon Marriott Hotel.

Este ano, mais de 300 personalidades da vida pública, política e empresarial estão presentes nesta Gala que conta com um jantar e será marcado por momentos musicais com a atuação de Ian, Ivo Lucas, Luísa Sobral, Fingertips, Gospel Collective e Dangello DJ.

A apresentação do evento está a cargo de Leonor Seixas e Rodrigo Paganelli, Ana Paula Almeida (jornalista e repórter da SIC), Jorge Rodrigues (apresentador do Teatro Nacional de S.Carlos) e Pedro Crispim.

No início da noite, as crianças e adolescentes estão sob o foco das luzes, quando forem entregues os prémios de mérito e várias obras de arte de diferentes artistas plásticos (Biatrix Lourix,Francisco Xicofran, Francisco Amaral, Lu Mourelle, Mariola Landowska, Sofia Simões ou Vicky Mesquita, de designers de joias como Carolina Curado, Dara Jewels, Filipa’s Concept, Nauz Jewellery, Rosarinho Cruz, Tatá Jewellery ouTopázio) e de vestuário, com nomes como Ana Sousa, João Rolo e Fátima Lopes.

Os mais desportistas contam com a oferta de T-Shirts e bolas autografadas pelos jogadores do Sport Lisboa e Benfica e do Sporting Clube de Portugal, que vão ser entregues em mãos pelos atletas.

Este evento conta com o apoio de diferentes parceiros, desde instituições, empresas, marcas, artistas plásticos, atores, fotógrafos e músicos, que em conjunto contribuem para um ano de doações de produtos alimentares e não alimentares, serviços e vouchers no valor aproximado de 130.000€. Todas as doações revertem a favor das crianças e jovens do Centro de Alojamento de Tercena.

Algumas das organizações, marcas e empresas, nacionais e internacionais, que colaboram nesta ação solidária são: AON, ASTARA, Antiga Barbearia do Bairro, Alfaparf Milano, A la Folie, Andreia Professional, Arablau, As Cestas d’Avó, Avenida 7, Aquassis, Btuck, O Boticário, Benamor, CLARINS, Claus Porto, Catrice, Companhia das Soluções, Comporta Perfumes, Charmers, Clinique, Cosmenatura, CAETANO AUTO, Certora, Calçado Ara, El Corte Inglés, Espace Cannele, Evergan, Estée Lauder, Elegance Button, Funfashion, Follow the Sun, Frameit, Fernando Oculista, Grande Loja Legal de Portugal/Grande Loja Regular de Portugal, Gravetur, Gourmet do Infantado, Gustoko, GANT, GUERLAIN, INOVSAN, Inti Wild Wear, Jóia do Campo, José A.Carvalho, Livros Horizonte, Loja das Meias, Lijap Milano, Love in the Hair, Mary Kay, Makro, NOMINATION, NUXE, Origans, PUIG, Planet People, Pepsi, Paul Mitcheli, Qual House, Rute Obadia, Rotary Clube Lisboa Benfica, SENSAI, Sakka, SaudeMayor, SPAL, Sesderma, Safiti, Sogenave, Scoophdough, Seven Brunch, Sofia e Nuno Assessoria ,Vitacress e Watx.