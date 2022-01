Iva Lamarão recorreu às stories da sua página de Instagram para mostrar-se com o cabelo loiro e de franja, o que parecia ser uma peruca.

Nas imagens, a apresentadora da SIC identificou a página de uma marca de extensões e perucas de cabelo natural. No entanto, não passou despercebida.

Veja na galeria as imagens de Iva Lamarão em 'versão' loira, comparando com outras imagens em que aparece com os habituais cabelos castanhos.

