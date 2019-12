Mudança: é esta a palavra que define o ano de 2019 para Iva Domingues. O Fama ao Minuto esteve à conversa com a apresentadora, que neste momento se encontra a trabalhar no Canal 11, num projeto que a deixa no mínimo orgulhosa.

"Este ano foi um ano de mudança a todos os níveis. Não estava cá, estava em Los Angeles, mais ainda estava na TVI, vim para cá, deixei a TVI, entrei no Canal 11. Voltei para uma vida cá, a minha filha ficou lá, portanto foi um ano muito atribulado, mas de muitas concretizações, mas acredito que 2020 seja o da concretização. Este ano ainda foi o da construção, muita mudança, acho que agora sim é a continuação do trabalho, agora muito feliz", referiu.

Iva revelou ainda que está prestes a estrear um novo projeto no canal desportivo: "'Virar o Jogo' tem sido uma aventura incrível, divirto-me imenso, os convidados saem de lá muito satisfeitos, temos ali uma partilha muito interessante. Em 2020 vou estrear mais um programa, já a 6 de janeiro, que é o 'Rumo ao Euro 2020'. Tem curiosidades acerca do Euro, mas não tão ao nível do futebol, vou fazer uma espécie de magazine", concluiu.

