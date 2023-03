Para Iva Domingues, em televisão importa muito a "verdade". Foi isso que deixou claro na sua mais recente publicação feita nas redes sociais, onde assinalou uma conquista.

O programa 'Conta-me', de acordo com a TVI, foi líder no seu horário no mês de fevereiro, o que levou Iva a relembrar a entrevista que fez ao ex-namorado Ângelo Rodrigues.

"Quando se faz televisão com verdade. Obrigada a todas e a todos", escreveu a comunicadora na legenda da publicação.

