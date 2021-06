Isaurinha Jardim está no norte do país a desfrutar de dias de descanso em Melres e encantou os seguidores ao dar a conhecer uma fotografia da filha, Maria da Graça, de um ano.

A pequena Gracinha, como é carinhosamente tratada pela família, aparece divertida enquanto vai a banhos nas águas do Douro.

"Horas de almoço bem ocupadas com mergulhos no Rio Douro", escreveu a mamã babada na legenda da publicação que fez as delícias dos internautas.

Leia Também: Isaurinha Jardim partilha retrato de família no batizado da filha