Carolina Jardim, conhecida como Isaurinha, partilhou esta segunda-feira com os seus seguidores do Instagram uma nova fotografia do batizado da filha, a bebé Gracinha.

"No sábado, dia 22 de maio, batizamos a nossa Gracinha na Capela da Nossa Senhora do Rosário", reforça Isaurinha na legenda de uma imagem onde surge ao lado da bebé e do noivo, Leonardo Mota.

Eis abaixo a publicação:

