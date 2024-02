Aos 27 anos, Isabela Valadeiro é uma das mais reconhecidas atrizes da representação em Portugal, no entanto, a artista tem ainda uma série de objetivos que pretende alcançar.

Na sua página de Instagram, a também modelo fez uma reflexão na sua caminhada até então, notando que vive uma fase marcante na sua vida.

"Têm sido tempos de grandes mudanças na minha vida, maiores do que as literais, maiores do que alguma vez imaginei", começa por referir numa partilha que fez na sua página de Instagram.

"Estou muito agradecida e orgulhosa por tudo o que consegui até ao dia de hoje. E por há já onze anos ter saído de Santo Amaro, sem rumo, mas a saber ao que vinha, e por tudo o que de facto veio. Tudo e todos(as)! Agradeço por isso", acrescenta, referindo-se à vinda do Alentejo para a capital.

"Agora é tempo de viragem, já sei ao que vou, o que quero e com quem quero ir. Não vou só. Vamoooos! Obrigada a vocês", diz, por fim, mas sem especificar as novas conquistas.

