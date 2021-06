No âmbito do Dia Internacional do Orgulho LGBT, assinalado a 28 de junho, Isabela Cardinali usou a sua conta oficial de Instagram para partilhar o seu testemunho e experiência de vida no que respeita à orientação sexual.

"Sim, eu amo pessoas. E amar nunca fez mal a ninguém", começa por afirmar a antiga concorrente da 'Casa dos Segredos'.

"A minha história com a homossexualidade é muito feliz. Desde cedo que perguntava à minha mãe porque é que o meu tio não tinha namorada aos 30 e poucos anos e ele aconselhou a minha mãe a dizer a verdade. Aos 3/4 anos quando me respondeu que o meu tio gostava de rapazes senti-me justificada, e só isso. Cresci com a normalidade do amor. Aos 13 anos a minha melhor amiga disse ao mundo o quanto gostava da sua nova companheira", conta a digital influencer.

Noiva de Pedro Moreira, que conheceu na 'Casa dos Segredos', Isabela viveu anteriormente uma história de amor com uma mulher.

"Aos 15 anos apaixonei-me pela primeira e última vez por uma mulher. Contei aos meus pais assim que me apercebi, como se fossem os meus melhores amigos. Apoiaram-me e aconselharam-me exatamente da mesma forma como se me tivesse apaixonado por um homem. Até ao Pedro tinha sido o amor da minha vida.

Nunca nos escondemos. Nunca deixamos de namorar em público. Nunca deixei de publicar o que fosse com ela e nunca tive de dar explicações a quem fosse acerca da minha relação", garante.

Isabela acredita que a liberdade com que foi criada "normalizou" a sua vida. "Acredito que a evolução estará sempre na educação que damos às nossas crianças. E se em 2002/2003, quando a minha mãe me contou que o meu tio preferido gostava de 'meninos', a minha reação foi tão natural e ingénua, como é sempre numa criança, não acredito que em 2021 ainda há adultos que não consigam perceber o que é amar", termina.

