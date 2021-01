Kate Middleton e o príncipe William estão a passar uma temporada na casa de campo - a Anmer Hall, em Norfolk - na companhia dos três filhos, que estão a ter aulas através do ensino virtual. Os duques têm-se então dividido entre o acompanhamento às crianças e os compromissos oficiais, tendo agora contado com a ajuda da rainha.

Segundo a revista Hello, Isabel II cedeu ao casal a casa de Sandringham House para que Kate e William possam realizar as reuniões virtuais.

No vídeo que publicaram na página do Kensington Palace, esta sexta-feira, Kate Middleton aparece a conversar com vários enfermeiros diretamente da Sandringham House. Recorde abaixo.

