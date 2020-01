Isabel Figueira atravessa uma das melhores fases da sua carreira. A apresentar aos fins de semana o programa 'Somos Portugal', da TVI, a atriz voltou a ser convidada a integrar o elenco de mais uma novela da estação de Queluz de Baixo.

De acordo com uma nota enviada às redações pela agência que a representa, a Brandfire, Isabel está confirmada no elenco do novo projeto da TVI, a novela 'Amar Demais'.

A trama conta com a assinatura de Maria João Costa.

