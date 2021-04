Isabel dos Santos surpreendeu os seus seguidores do Instagram ao partilhar fotografias nas quais surge com um novo visual, totalmente diferente daqueles com que se costumava ver.

Na legenda de uma publicação agradeceu o apoio dos admiradores, notando: "Um dia de cada vez, com memórias e lembranças".

Posteriormente, acrescentou: "Mensagens lindas... obrigada a todos por tanto carinho e apoio, que me enche o coração".

Por fim, fez uma homenagem ao pai, José Eduardo dos Santos, não deixando também de relembrar o marido: "Dois homens muito especiais fazem parte da minha vida, meu Pai e meu Marido. Agradeço muito ter tido a sorte de no meu destino ter estas pessoas extraordinárias para me inspirarem".

Recorde-se que o companheiro da empresária angolana, Sindika Dokolo, morreu a 29 de outubro do ano passado num acidente de mergulho no Dubai.

