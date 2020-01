Chegou mais uma edição limitada do famoso calendário da V Magazine. Neste 2020, algumas das caras conhecidas que posaram para a sessão fotográfica foram as irmãs Gigi e Bella Hadid, Hailey Baldwin, Karlie Kloss e Lily Aldridge.

O ano começa com Gigi Hadid, que é o rosto do mês de janeiro, tendo posado em topless. Segue-se para fevereiro com a irmã, Bella, que foi mais ousada, mostrando-se sem roupa, mas com as partes íntimas devidamente tapas.

Imagens que rapidamente conquistaram os internautas e que estão a ser partilhadas nas redes sociais.

Veja as imagens na galeria.

