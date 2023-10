O irmão de Travis Kelce teme que a segurança do jogador da NFL esteja em risco devido ao seu romance com Taylor Swift, uma das maiores estrelas da música, que tem uma gigantesca legião de fãs por todo o mundo, motivo pelo qual a sua vida suscita interesse.

Apesar de ainda não terem confirmado, a relação do jogador do Kansas City Chiefs, de 34 anos, com a cantora, de 33, é já certa, tendo até o irmão de Travis falado sobre o tema em entrevista à NBC Sports.

Apesar de estar feliz por o irmão ter encontrado o amor, Jason mostra-se apreensivo. "Certamente tem sido estranho o nível em que [a situação] está agora. Por um lado, estou feliz pelo meu irmão, porque ele parece estar numa relação que o entusiasma e sobre a qual é genuíno", começou por dizer.

"Mas há outro lado onde é tipo, 'Meu Deus, isto é demasiado", continuou, acrescentando que existem muitos fotógrafos atrás do irmão e que isso é algo totalmente novo nas suas vidas.

"Há paparazzi a falar sobre ele abastecer o carro antes do jogo de hoje e eu fico tipo, 'É realmente necessário partilhar essa informação?'", acrescentou.

