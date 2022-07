O irmão gémeo de Diogo Piçarra, André, usou a sua conta oficial de Twitter para tornar público um desabafo no qual se revela desiludido com a forma como alguns fãs do cantor reagiram às suas mais recentes decisões sobre a gestão de carreira.

Ao que parece, alguns admirados de Diogo Piçarra terão deixado de assistir aos seus concertos depois de este ter optado por reduzir parte do tempo nas sessões de autógrafos após os espetáculos.

"Entristeceu-me perceber que houve pessoas que deixaram de seguir o mano, e até mesmo deixaram de ver concertos, porque ele reduziu uma parte do tempo nos autógrafos para elas, porque precisa de descansar mais, preservar a sua voz e dar mais tempo à família que está a criar", declarou André Piçarra, recebendo uma enorme onda de apoio de admiradores do trabalho do irmão.

