Irma Ribeiro viveu um episódio menos bom esta quarta-feira, marcado pela ansiedade, como contou aos seguidores.

"Ontem tive medo de morrer outra vez. Acontece-me algumas vezes. Tive uma dor tão grande no peito que pensei: pronto, vou ser aquele caso de miúda de 31 anos (sim, miúda, a minha melhor amiga diz que ainda somos miúdas) que morreu de ataque cardíaco. Ou será que não é coração? Será que são os pulmões?", começou por relatar esta quinta-feira.

"Estive três dias fechada numa casa a compor e quando componho fumo muito. Será que são os pulmões? Não. Se calhar é humidade. Vivo ao pé da praia e ao pé da praia as casas são sempre mais húmidas. Ontem às 19h estava seriamente a pensar que estaria a ser negligente com a minha vida se não fosse ao hospital", contou, falando do que lhe passava pela cabeça.

"'Se calhar tenho que ir. Se eu morro durante a noite, quem é que avisa alguém?'. O meu filho ainda não desbloqueia o meu telefone (se calhar tenho que ensiná-lo a fazer chamadas de emergência). O meu cão, apesar de sentir muitas coisas e ser bastante inteligente, ainda não fala. Tenho mesmo que ir ao médico. Depois pensei que não conseguia respirar fundo há algumas horas. Mas ninguém pensa para respirar. Oi ansiedade", partilhou ainda, recordando o momento menos bom que viveu.



© Instagram

