Irma deixou o filho cortar o cabelo como queria e pedia há já algum tempo. Um momento que acabou por ser marcante, como a artista relatou na sua página de Instagram.

"Há algum tempo que o Moa pede para cortar o cabelo como o amigo dele e há muito tempo que o tento convencer do contrário. Ontem [20 de setembro] o Moa foi imperativo e implorou para cortar o cabelo e antes de começar a cortar virou-se para mim e disse: 'Se calhar não quero, tu não vais gostar' Agarrei na cara dele e disse-lhe: 'Moa, meu filho, a única pessoa que tem que gostar és tu. Se tu estás feliz eu também estou feliz'", contou a artista na legenda de algumas fotografias do menino com o cabelo curto.

"O Moa cortou o cabelo e eu ensinei-o a ser livre, a não fazer as coisas de fora para dentro mas de dentro para fora", completou a mamã.

