A irmã de Rita Pereira, Joana Pereira, recorreu esta sexta-feira à sua conta oficial de Instagram para partilhar com os seus seguidores novidades sobre o seu estado de saúde.

Ainda internada na unidade de queimados devido aos ferimentos causados por um acidente com uma lareira, a professora primária resolveu explicar aos fãs em que consistiu a operação a que se submeteu recentemente.

"Esta operação consiste em tirar pele de outra zona do corpo para colocar nos sítios que não se regeneram sozinhos", explica, dando conta de que no seu caso foi necessário retirar pele das suas pernas para enxertar no braço.

Esta partilha íntima serviu especialmente para a irmã de Rita Pereira revelar novidades felizes, tal como o facto de o médico lhe ter dito que a zona do peito não precisará de operação e recuperou de forma surpreendente e ainda que poderá vir a ter alta médica muito em breve.

As boas notícias não ficam, no entanto, por aqui. Joana regista avanços no tratamento. "Já não tenho de fazer uma injeção que fazia todos os dias na barriga porque estive muito tempo deitada, para não haver coagulação de sangue... Todos os dias levava uma injeção na barriga. E já não tenho de usar as meias [de compressão]", conta, sem esconder o sorriso de felicidade.

"O processo começa agora a ser mais leve e menos doloroso. Sei que tenho um longo percurso pela frente, mas tudo o que faz custar menos, leva-me às lágrimas de felicidade. Sim, chorei de alegria antes de fazer este filme", termina, esperançosa de muito em breve regressar a casa.

