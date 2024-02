Miguel Vicente ponderou desistir do 'Big Brother - Desafio Final' esta quinta-feira, 1 de fevereiro, dia em que sancionado com uma nomeação direta depois de um momento de grande tensão dividido com Bruno Savate.

O algarvio considerou injusto o castigo, sendo que opinião igual tem a sua irmã, Emília. Nesse sentido, foi emitido um comunicado que, entretanto, passou a estar exposto na página oficial de Miguel no Instagram.

"Considero importante dirigir-vos umas palavras. Face à tremenda injustiça que presenciámos esta noite, o nosso Miguel optou por se manter forte e firme mostrando não compactuar com o sucedido, combatendo a injustiça com a sua presença, transmitindo-nos, a nós amigos e apoiantes a mensagem que nós temos que unir e continuarmos a apoiá-lo como sabes fazer tão bem", começa por referir a nota.

"Conto com todos para continuarmos a lutar e mostrar que o nosso Miguel é o melhor. Não somos muitos nem poucos, somos bons! Obrigada, Emilia Vicente", pode ler-se ainda, o que faz crer que Miguel, entretanto, terá deixado de lado a vontade de desistir do reality show.



© Instagram/Miguel Vicente

Leia Também: Bruno Savate esteve perto de agredir Miguel Vicente. Veja as imagens