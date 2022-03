Vera Salvador Marques fez uma sentida homenagem à irmã, Constança Braddell, através de uma publicação no Instagram onde revelou ao mundo que está grávida pela segunda vez.

"Há 8 meses atrás percebi que a vida é complexa e dura, hoje entendo-a da mesma forma mas simultaneamente com a sensação de que ela me quer manter por cá, com mais vontade do que a que tinha até então", começa por referir.

"Previsão de nascimento para Setembro, o mês do meu primeiro grande amor Constança Braddell. Eu pedi-lhe uma ou duas vezes para agora ser ela a olhar por mim e ela aqui em baixo pedia-me tanto para eu ter mais um bebé", confessa.

"Quem me conhece sabe que não sou religiosa mas está difícil de não interpretar isto de uma forma transcendental", afirma, por fim.

Recorde-se que Constança se tornou num símbolo de luta contra a fibrose quística ao relatar as implicações da doença na sua vida até aos 24 anos e a importância do acesso a um medicamento determinante neste tipo de situações, o Kaftrio.

Braddell morreu a 11 de julho de 2021.

