Inês Patrocínio revelou esta sexta-feira o resultado de uma sessão fotográfica para a marca de lingerie para mães e grávidas que criou recentemente, a Grow Maternity.

"Aqui vamos nós novamente", pode ler-se na legenda da imagem, na qual a irmã de Carolina Patrocínio exibe a sua barriguinha com seis meses de gestação.

Inês Patrocínio, recorde-se, está atualmente na reta final da gravidez. A jovem aguarda a chegada do terceiro filho, que vem juntar-se a Alice e Pedro. As três crianças nascem fruto do casamento com Pedro Rocha e Melo.



© Reprodução Instagram/ Inês Patrocínio

