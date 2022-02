A família de Bruno de Carvalho sempre se manteve longe de imprensa e televisão, seja no que respeita às polémicas que marcam o seu passado como antigo presidente do Sporting Clube de Portugal ou à sua participação no 'Big Brother Famosos'.

No entanto, esta terça-feira, dia 1 de fevereiro, a irmã do empresário irá quebrar o silêncio e aparecer pela primeira vez para comentar a sua prestação como concorrente do reality show da TVI.

"A irmã de Bruno de Carvalho fala amanhã, pela primeira vez, no ‘Dois às 10’. Em dia de gala não deve perder", anuncia Cristina Ferreira ao partilhar nas suas redes sociais uma fotografia antiga dos irmãos.

A gala de 'Big Brother Famosos' decorrer excecionalmente esta terça-feira, tendo sofrido um atraso na programação devido às eleições legislativas.

