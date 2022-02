A irmã de Bruno de Carvalho, Alexandra, marcou presença esta terça-feira no programa 'Dois às 10'. Alexandra foi a porta-voz da família nas primeiras declarações públicas sobre a participação do antigo presidente do Sporting Clube de Portugal no 'Big Brother Famosos'.

A irmã do empresário confirma que este "não contou à família" que ia entrar no reality show e confessa que teve receio de vê-lo no programa.

Apesar de não ter televisão e de, por isso, não ver diariamente o irmão, a atriz e produtora tem recebido um feedback positivo sobre a participação de Bruno e está feliz por vê-lo mostrar o seu lado mais divertido.

Sobre o envolvimento amoroso entre Bruno de Carvalho e Liliana Almeida, Alexandra assume que "não esperava mesmo" ver o irmão apaixonar-se.

"Talvez no início tenha sido jogo, jogo, jogo... Mas depois, aquilo está tão... Provavelmente é a sério", comenta a irmã do empresário.

"Nunca me meto nisso e enquanto são minhas cunhadas são ótimas", reagiu ainda ao ser questionada se considera Liliana uma "boa cunhada".

