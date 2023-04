Iolanda Laranjeiro recordou junto dos seguidores duas fotografias que captou há uma semana, contando que hoje o 'cenário' não é igual.

"Hoje estamos em modo varicela. As fotos de hoje têm menos verde e céu à vista. Mas os sorrisos foram os mesmos", começou por contar na legenda das imagens.

"Não há vírus que nos roube o sorriso rasgado. E não há instante em que não tenha a absoluta certeza do tanto que esperei por esta miúda e do que ela me veio acrescentar. Digo-lhe todos os dias, várias vezes, que a amo. Sou uma sortuda e ela quase todos os dias - e nem sempre em resposta - me diz o mesmo. Mas do amor dela, não digo nem espero. Será o que eu for merecendo. O meu, chega e sobra pelas duas e pelo mundo", acrescentou, falando na mesma publicação sobre a maternidade, que nem sempre é um mar de rosas.

"Dizer que ser mãe é um filtro cor-de-rosa é ser hipócrita. Tem muito de duro, de sacrifício, de abnegação, de menos uma data de coisas. Mas tudo o que é de maior e indizível está para além do que as pobres palavras me conseguem entregar. Tenho uma sorte do cacete. A Simone é sorriso e entusiasmo por todos os poros. Posso fazer muitas coisas não certas, mas sorrir para e com ela é o maior alvo sem tiro que alguma vez terei", destacou.

"Debaixo do seu braço esquerdo, na primeira foto, poderão encontrar - num rosa sobre rosa - a primeira máquina fotográfica da Simone. Adora enquadrar momentos. Olho para ela a fotografar e fico sempre a pensar como tudo o que ela emana é o melhor frame da minha vida", rematou.

De recordar que a menina, que completa três anos em julho, é fruto do casamento de Iolanda com Marcantonio Del Carlo.

