Um dia depois de ter tornado púbico que se encontra internada na unidade de queimados na sequência de ter sofrido um acidente com uma lareira de bioetanol, Joana Pereira partilhou com os seguidores do Instagram uma nova atualização sobre o seu estado de saúde.

A irmã de Rita Pereira sofreu lesões graves no peito, braços e mãos, o que faz com que tenha ainda dores muito fortes. E para ajudar a atenuar a dor, ou esquecer-se que ela existe, Joana conta com a música como sua aliada.

"Pedi medicação por causa das dores, que juro-vos são grandes. Mas entretanto meti a minha Irma a tocar para animar o quarto e distrair-me da dor. E apareceu a enfermeira com a medicação...", lê-se na legenda de um vídeo que mostra a surpresa da enfermeira ao chegar ao quarto e ver a sua paciente a dançar depois de ter confessado estar a sofrer com dores.

Numa outra partilha, a irmã da famosa atriz portuguesa mostra-se com esperança de ver a sua pele queimada regenerar em breve e com energia para ultrapassar os dias de internamento que ainda tem pela frente.

Leia Também: Rita Pereira quebra silêncio após internamento da irmã. "Dias de choque"