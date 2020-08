Terminou no domingo, dia 2, a tão aguardada edição do 'Big Brother 2020', que marcou o regresso do famoso reality show à televisão nacional, duas décadas após a estreia. Os olhos estão agora postos na próxima temporada.

Em setembro estreia o 'Big Brother - A Revolução', que traz Teresa Guilherme de novo à apresentação, e segundo a TVI, os interessados em viver esta experiência terão de se apressar.

"Já estamos a trabalhar a todo o gás na nova edição do 'Big Brother' e as inscrições estão quase a encerrar", informa uma publicação nas redes sociais da estação, realizada esta quarta-feira.

Recorde-se que Soraia Moreira foi a grande vencedora do 'BB2020' e levou para casa o prémio de 50 mil euros.

