Teresa Guilherme foi uma das mais recentes convidadas de Diogo Beja e Joana Azevedo no podcast da rádio Comercial 'Cada um sabe de si'. Questionada se durante este tempo de quarentena tinha refletido sobre as pessoas de quem estava afastada ou zangada, Teresa falou do seu afastamento de Júlia Pinheiro, que já deu bastante que falar na imprensa.

"Eu não estou zangada com a Júlia. É justificado, tenho isso tudo muito bem resolvido na minha cabeça. Já me aconteceu ficar zangada com grandes amigos durante anos, mas fui resolvendo isso na minha vida e voltando à fala. Há pessoas que não me interessam. Não desejo nenhum mal à Júlia, longe de mim. É uma pessoa que não me interessa. Não é por ter uma profissão semelhante à minha - e digo semelhante porque ela não é produtora - que tenho de me dar com ela", explica.

"Os nossos santos não casam, [houve] atitudes ao longo da nossa vida que eu não gostei, mas não é isso. E acho que ela sente exatamente a mesma coisa em relação a mim. Trabalhamos juntas, mas nunca fomos amigas", acrescenta.

"Depois as coisas foram-se extremando quando mudamos de estações. A Júlia nem é muito de comentar, é mais educada que eu. Tem sido muito mais comedida ao longo destes anos. Não tenho necessidade de ter uma relação, só isso. Já é uma coisa muito antiga, não veio ao caso agora por causa da peça", completou, referindo-se à peça de teatro 'Monólogos da Vagina' na qual foi escolhida precisamente para substituir Júlia.

