O influenciador digital brasileiro Iran Ferreira, mais conhecido nas plataformas digitais como 'Luva de Pedreiro', foi pai pela primeira vez e anunciou o nascimento do bebé, um menino, fruto da sua relação com Távila Gomes, no Instagram.

Fã incondicional de Cristiano Ronaldo, o influenciador cumpriu o que já tinha prometido e deu o nome do craque português ao filho, que se chama Davi Cristiano Ronaldo.

"O momento mais feliz das nossas vidas, nosso maior presente chegou, seja bem-vindo Davi Cristiano Ronaldo! Obrigado, meu Deus!", escreveu, na legenda das fotografias nas quais se pode ver o menino após o nascimento.