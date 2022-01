Dias depois de ter revelado que está infetada com Covid-19, Sofia Alves voltou a recorrer ao Instagram para agradecer todo o carinho que tem recebido.

Numa nova publicação que fez na rede social esta segunda-feira, 17 de janeiro, a atriz escreveu: "Um grande coração a todos os amigos que me têm mimado com tanta força, energia positiva e mensagens tão bonitas. Reflete-se até no café (que hoje saiu assim da máquina). Bem hajam. Cuidem-se e cuidem com amor".

Após a partilha, não tardou a receber carinhosas mensagens na caixa de comentários.

© Instagram_sofiaalvesatriz

