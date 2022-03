Depois de uma fase conturbada, marcada por várias semanas a ver o seu nome em manchetes devido à traição de Iñaki Urdangarin, a infanta Cristina teve motivos para sorrir.

A filha de Juan Carlos viveu uma enorme alegria ao ver o filho Pablo, jogador de andebol do Barcelona, jogar na Champions.

Esta sexta-feira, 10 de março, Pablo entrou em campo já no fim do jogo, que aconteceu no multiusos Palau Blaugrana, e saiu da partida vitorioso.

A infanta não perdeu o momento e esteve a apoiar o filho na bancada. No final do jogo, o abraço entre ambos ganhou destaque na imprensa espanhola e nas redes sociais. Ora veja.

