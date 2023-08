Inês Simões usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, dia 28 de agosto, para revelar que terá um novo projeto, que foi pensado por si, com estreia marcada já para a próxima semana.

"No dia 5 de Setembro chega o Contraste, um projeto criado por mim mas a pensar em vocês. Trago-vos conversas (das boas), partilhas, muitos segredos desvendados mas acima de tudo boa disposição", começou por dizer a apresentadora, sem no entanto revelar qual o formato que irá ter este novo programa, desvendando apenas que contará com convidados.

"Fiquem atentos porque o meu primeiro convidado é uma estrela. Setembro é já amanhã", concluiu Inês, fazendo referência à popular frase que Cristina Ferreira disse quando regressou à TVI, no verão de 2020.

