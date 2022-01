Inês Herédia viveu uma noite particularmente emotiva esta quinta-feira, 6 de janeiro. A data nada tinha particularmente de especial, mas foi neste dia que a atriz recebeu do pai um elogio que não mais esquecerá.

"Ontem o meu pai fez-me o maior elogio que já recebi até hoje. Estávamos só os dois. Depois de um longo silêncio; que é de resto muito próprio do meu pai; disse-me assim: 'A Inês faz-me lembrar o Fernão Capelo Gaivota'", começa por contar.

"Não sei quantas vezes já li o livro do Fernão Capelo Gaivota. Não tenho dedos suficientes para as contar. Também não sei quantas vezes vi o filme em pequena, sei que o VHS ficou riscado de tanto pôr para trás. Também não fazia ideia que hoje ia mesmo precisar de ter a voz do meu pai a ecoar o que me disse. A vida tem um sistema de compensação bonito para caraças", relata ainda, juntando ao seu desabafo uma fotografia de uma das suas citações preferidas no livro a que se refere.

Por fim, Inês fez questão de realçar: "Tenho o melhor pai do mundo".

