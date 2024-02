Inês Gutierrez esteve esta quinta-feira, dia 22 de fevereiro, à conversa com Manuel Luís Goucha, tendo falado do seu percurso na TVI e na decisão que tomou há cerca de um ano e meio, quando decidiu afastar-se do pequeno ecrã.

Já à noite, na sua conta no Instagram, a ex-apresentadora da TVI recordou a última vez que tinha sido entrevistada por Goucha, um momento após o qual, já nos bastidores, lhe revelou que ia ser mãe.

"Não sei se o Manuel Luís Goucha se lembra que, da última vez que me entrevistou (já lá vai um tempo..!), neste mesmo programa, no final da nossa conversa (por sinal, bastante emotiva), atrás das câmaras, lhe contei - sozinhos - que eu e o João íamos ser pais… pedindo-lhe segredo. Ainda me lembro da felicidade com que recebeu a notícia!", começou por escrever.

"Hoje, foi muito bom este reencontro. Sabem-me sempre a pouco estas nossas conversas", concluiu Inês.

