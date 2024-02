Inês Gutierrez esteve esta quinta-feira, dia 22 de fevereiro, à conversa com Manuel Luís Goucha e falou um pouco sobre o seu percurso na TVI e o momento em que decidiu sair da estação.

"Adoro fazer televisão, acho que é aquilo que eu mais gosto de fazer, mas aquele sonho de miúda, de fazer televisão a qualquer custo, às tantas desaparece", afirmou, confessando que deixou de ter desafios que a "empolgassem".

"Passei aqui [na TVI] das melhores fases profissionais da minha vida (...) Tive oportunidades que nunca tinha tido se não trabalhasse em televisão", continuou, lembrando que passou pelo 'Você na TV!' como repórter e que foi apresentadora do 'Somos Portugal', entre outros trabalhos.

"Fui muito feliz aqui. Estive aqui sete anos. Passados sete anos senti que precisava de novos desafios e de crescer profissionalmente", revelou ainda, tendo sido questionada por Goucha sobre se acredita que não lhe teria aparecido nada desafiante na TVI.

"A proposta que me foi feita na altura... senti que não era algo que me fosse acrescentar valor. Por isso decidi sair da TVI", explicou, deixando, no entanto, uma promessa.

"Quero muito e sei que vou voltar à televisão", acrescentou ainda, na mesma conversa.