Inês Folque completou este domingo, dia 6 de março, 35 anos de vida. A data especial foi celebrada pela apresentadora em família, até porque este é um ano particularmente especial.

"Obrigada por tantas mensagens e comentários queridos ontem. Obrigada pelos telefonemas bons", agradece Inês ao partilhar com os seus seguidores do Instagram as imagens onde sopra as velas com a sua barriguinha de grávida, do segundo rebento, e junto ao filho mais velho - o pequeno Tomás.

"Senti-me mais uma vez inundada de muito amor e que dia de bonito me calhou", termina.

