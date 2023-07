Inês Folque esteve a desfrutar de momentos a dois depois de ter sido mãe pela segunda vez há quase quatro meses.

A apresentadora passou dois dias com o companheiro, Gonçalo Telles, num hotel de cinco estrelas em Cascais e fez questão de partilhar este momento com os seguidores da sua página de Instagram.

"Nem vos conto sobre a logística e aparato para este fim de semana a dois acontecer, pais entenderão. Não fiz metade do que queria mas descansei praticamente tudo o que precisava. Comemos muito bem, dormimos duas noites inteirinhas seguidas, namorámos muito e chegámos para buscar os minis cheios de saudades", começou por relatar.

"Estávamos literalmente a 5min de onde estavam eles (fica a dica para quem também fica com o [coração] dividido quando vai uns dias sem os minis) e mesmo assim parecia que nos faltava metade de nós. Vá-se lá entender este universo da parentalidade, queremos um bocadinho só para nós mas assim que os largamos já temos vontade de estar com eles outra vez", acrescentou, referindo que ficou a dormir num hotel perto de casa.

Veja na galeria as fotografias que Inês Folque partilhou na sua página de Instagram sobre estes dias de descanso com o companheiro.

De recordar que o casal deu as boas-vindas ao segundo filho, Francisco Xavier, no dia 1 de abril. Ambos são também pais do pequeno Tomás.

