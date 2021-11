Esta semana, Inês Faria usou a sua conta de Instagram para fazer um desabafo com os seguidores acerca da influência que tal plataforma tem na vida das pessoas. Nessa mesma publicação, a atriz e apresentadora aparecia numa fotografia a chorar, numa tentativa de mostrar a sua vulnerabilidade.

Uma vez que a publicação acabou por gerar burburinho, eis que Inês, de 24 anos, decidiu fazer um esclarecimento sobre a mesma.

Numa primeira instância agradeceu aos fãs que partilharam as suas histórias pessoais e identificaram-se com os seus sentimentos.

"Este sentimento de frustração que sentimos ao abrir o Instagram e vermos vidas perfeitas, leva-nos a compararmos a nossa vida à dessas pessoas, é um sentimento que está presente em muita gente", sublinha.

"O objetivo daquela publicação nunca foi alguém ter pena de mim, porque acho que pena é dos sentimentos mais tristes que se pode nutrir por alguém. Não têm de todo ter pena de mim, porque sou uma verdadeira privilegiada, nunca me faltou nada", continua.

"O objetivo daquela publicação foi a malta perceber que esse sentimento de comparação a outras vidas é uma coisa que é geral. Acho que quase toda a gente já abriu o Instagram e pensou 'sim senhora, realmente a minha vida ao lado da desta pessoa é uma real cagad*'. Esta pessoa vai aos melhores restaurantes, veste as melhores roupas, tem as melhores famílias, os melhores namorados, os melhores empregos, as melhores viagens... mas vocês não sabem o que está por trás de tudo isso", reflete.

"Não sabem o que essa pessoa ao final do dia pensa quando deita a cabeça na almofada, não sabem os problemas que está a enfrentar no momento, problemas familiares, financeiros, de saúde, seja o que for. Este era o objetivo desta publicação", acrescenta.

Por fim, concluí: "Não estou a dizer que o Instagram deve passar a ser um muro de lamúrias, só que acho que de vez em quando é importante trazer essa humanidade".

Reveja a publicação feita anteriormente por Inês Faria:

