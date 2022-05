Inês Aires Pereira aproveitou o fim de semana para uma 'escapadinha' em família. A atriz desfrutou dos dias quentes que se fizeram sentir e deu até os primeiros mergulhos do ano.

Na sua conta oficial de Instagram, partilhou diversas imagens destes dias de descanso, com destaque para as fotografias em que exibe as suas curvas em biquíni.

"Ficaram estas do fim de semana maravilhoso em Montargil. Tapa-se a barriga e alavanca-se as mamas! Pronto… um verão assim dá para fazer", brinca Inês, que foi mãe pela segunda vez há apenas um mês. O bebé Joaquim, que nasceu a 18 de março, veio juntar-se a Alice, de dois anos.

Espreite na galeria todas as fotografias que marcaram o fim de semana em família de Inês Aires Pereira.

Leia Também: "Tenho andado a 'sofrer' um pouco com a pressa de voltar ao que era"