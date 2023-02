Harrison Ford comentou as teorias sobre a sua saúde mental. Conforme faz saber a imprensa internacional, há quem pense que o ator, de 80 anos, sofre de perturbação de ansiedade social (também conhecido como fobia social), algo que foi prontamente desmentido pelo próprio num entrevista ao The Hollywood Reporter.

"Isso é algo que um psiquiatra diria, não um observador casual. Não tenho perturbação de ansiedade social. Apenas tenho uma aversão a ocasiões chatas/aborrecidas. Eu sei quem sou, porr*", esclarece.

O artista reconhece que no início da carreira ficava nervoso, mas apenas porque estava numa situação nova. "Não era tímido, estava aterrorizado. Os meus joelhos tremiam tanto que dava para ver do fundo do teatro. Mas isso não é perturbação. Isso é não estar familiarizado com o território", sublinha.

Atualmente, o ator lida muito melhor com esta situação, notando que tenta integrar-se ao máximo e passar despercebido.

Leia Também: Kate Middleton acompanhou o irmão em sessões de terapia