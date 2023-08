Ana Malhoa completou 44 anos de vida este domingo, 6 de agosto, data que não foi esquecida pela filha, India Malhoa. Na sua página de Instagram, a jovem de 24 anos, não resistiu em partilhar um 'tesourinho' com a mãe. Conforme poderá ver pela imagem trata-se de uma produção fotográfica que ambas fizeram para uma revista.

"Parabéns, mãezinha", escreveu na partilha em questão.

Vale notar que Índia é fruto do anterior relacionamento de Ana Malhoa com Jorge Moreira. A jovem, à semelhança da mãe e do avô, José Malhoa, também decidiu apostar numa carreira musical.



© Instagram - India Malhoa

Há um ano lançou a música 'Roleta':

