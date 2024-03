Depois de ter sido avançada a informação de que Kate estaria presente no Trooping The Colour, o Exército retirou esta terça-feira o nome da princesa de Gales do comunicado que dava conta da sua participação neste que é um dos eventos mais importantes para a família real britânica.

De acordo com o Guardian, o nome da princesa foi retirado, uma vez que não foi dado o aval do Palácio de Kensington para que este constasse na lista de confirmações.

De salientar que o Trooping the Colour é um desfile militar que ocorre todos os anos no início de junho para assinalar o aniversário oficial do rei, Carlos III, e que reúne toda a família real britânica.

No final do evento, os Windsor saem à varanda do Palácio de Buckingham para saudar a população.

Se se vier a confirmar a presença, este será o primeiro evento público de Kate após ter sido sujeita a uma operação abdominal em janeiro.