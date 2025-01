Conan O'Brien será o apresentador da 97.ª cerimónia dos Óscares, que acontece a 2 de março, no Teatro Dolby, em Los Angeles.

Uma vez que a cidade acaba de passar por vários incêndios que assolaram a região, o comediante confessa que terá isso em conta e que, muito provavelmente, o texto será alterado próximo da data da gala.

"LA acaba de passar por uma experiência traumática. Há muita coisa a acontecer a nível nacional, que está a fazer com que as pessoas estejam muito tensas e está sempre a mudar todos os dias. Por isso, agora o meu trabalho com os meus guionistas é criar possibilidades", revelou ao programa 'Good Morning America'.

"É o que estamos a fazer. Estamos a trabalhar arduamente para criar possibilidades. E, depois, não sei. Acho que vamos ter de esperar até bem perto da data para ver o que fazer", acrescentou.

"Há um equívoco de 'ah, uns ricos perderam as suas casas'… Isto é algo que tocou a todos, independentemente do ordenado de cada um."

