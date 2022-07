Desde que a filha se estreou no programa 'Ídolos', da SIC, que Wanda Stuart tem visto a menina a ser muito criticada nas redes sociais.

No Instagram, a cantora tem vindo a destacar algumas das mensagens ofensivas que não lhe passam despercebidas, como aconteceu este fim de semana.

Este sábado, Wanda Stuart mostrou uma nova mensagem que viu sobre a participação da filha, Eva, de 16 anos, onde se podia ler: "Sabes porque é que não ganhas? Porque tens um ar muito convencida... não vales nada. Essa roupa e essa maquilhagem não te ficam bem. Vai estudar que é o melhor que fazes".

Após tais palavras, Wanda reagiu: "De facto algumas pessoas perderam a noção agora que a final está mesmo a chegar. Chega de mensagens de ódio e vazias! Inadmissível que uma suposta diretora de um museu venha para as redes sociais ser tão ofensiva… E para quem de direito, 'não se preocupe com os estudos da minha filha, pois ela terminou o ano com média de 18,2 valores'. Questiono-me de quem será ela familiar ou amiga… ou se de facto vale tudo?!".

Mas não ficou por aqui e acrescentou: "Desculpem o desabafo, até porque já devem estar um pouco fartos destas publicações… Mas, confesso que tem sido bastante cansativo para mim ler certos comentários tão ofensivos (nem vos mostrei a maior parte deles, acreditem), vindos da parte de pessoas que até deveriam ter um certo cuidado, pois ocupam cargos públicos ou têm profissões que requerem outro tipo de postura (diretora de um museu e uma psicóloga)… Enquanto assim for, também me darei ao direito de as expor. Pode ser que ganhem vergonha na cara".

De referir que o programa 'Ídolos' termina este domingo, 3 de julho, e Eva é uma das finalistas.

