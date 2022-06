Com a agenda cheia de concertos, Fernando Daniel tomou uma decisão e vai deixar de dar autógrafos no fim dos espetáculos, e tem uma 'solução' para substituir este momento. Decisão que partilhou em comunicado na sua página de Instagram, esta quarta-feira, 1 de junho.

"Felizmente estamos de volta aos concertos e são muitas as datas. Só posso agradecer muito todo o apoio que sinto do vosso lado, diariamente. No entanto, sinto cada vez mais que não posso prejudicar os concertos, sinto que tenho que dar tudo em palco, e isso faz com que seja impossível estar, após cada concerto, a fazer horas de autógrafos, pois os concertos dos dias seguintes acabarão sempre prejudicados pelas poucas horas de sono que isso provoca, juntando às longas viagens", começou por dizer.

"Vocês fazem planos, saem das vossas casas, uns fazem mais quilómetros que outros, merecem que esteja no meu melhor. A minha função é dar-vos um grande show. Eu quero estar no meu melhor em cada concerto, assim como quero muito continuar a estar pessoalmente convosco, por isso, decidi passar a organizar um 'Meet & Greet' com 30 pessoas em cada concerto, onde for possível, após o soundcheck", anunciou.

"Todas as semanas, a página agora oficializada por mim, Fernando On Tour, irá promover este encontro, disponibilizando um link onde se podem inscrever para serem uma das 30 pessoas. Têm que estar atentos, pois serão selecionadas as 30 primeiras pessoas a inscreverem-se para cada concerto. Eu irei partilhando esses passatempos também aqui nos meus stories", acrescentou.

"Espero a vossa compreensão e por isso mesmo espero também ver-vos em breve. Comecem a seguir a página, Fernando On Tour, no Instagram para não perderem nada", rematou.

