A semana terminou com novidades para os fãs de Cristina Ferreira. Em plena pandemia, a apresentadora mostra-se imparável e acaba de lançar uma linha de cremes em complemento ao verniz gel da sua marca.

"Linha completa de tratamento de pés, mãos e unhas. Creme, sérum, óleo de cutículas, tudo desenvolvido nos Açores por uma equipa master em estética que hoje é lançado", explicou a apresentadora na publicação que anuncia o lançamento.

Os produtos ficaram disponíveis esta sexta-feira, dia 6, no final de uma semana em que Cristina terminou o período de isolamento profilático.

Devido ao contacto com Bárbara Bandeira, infetada com covid-19, a apresentadora esteve duas semanas em casa e aproveitou o regresso para surpreender com esta novidade.

