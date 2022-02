Depois de ter sido revelado que Ivo Lucas era quem se escondia na pele de Viking, tendo-se tornado o vencedor da mais recente edição do programa 'A Máscara', da SIC, Noémia Costa recorreu às redes sociais para reagir à participação do artista.

"Foi meu filho em 'Bem-vindos a Beirais'. E desde aí tenho-o visto crescer. Será sempre o meu Sandro, o meu menino. Conheço o Ivo Lucas e desejo somente que seja feliz", disse.

Perante a publicação, foram várias as mensagens deixadas na caixa de comentários, entre elas destacam-se as palavras de Wanda Stuart.

"Acabei de ver a atuação da final, onde cantou 'My Heart Will Go On'… Emocionante… Não o conheço pessoalmente, mas imagino a dor que deve sentir e que irá carregar toda a vida… muito triste. Espero, sinceramente, que consiga amenizar esse sentimento e que a vida lhe sorria, apesar da tragédia que se abateu sobre ele, assim como toda a família da Sara [Carreira]… E, já agora, mando-lhe um beijinho… Cantou muito bem, foi muito bonita a homenagem que prestou à sua amada eterna", escreveu.

© Instagram

