Esta terça-feira, dia 26, no dia em que celebrava o seu 45.º aniversário, Pedro Soá foi expulso da casa do 'Big Brother' na sequência de atitudes violentas durante uma discussão acesa com Teresa, nessa mesma manhã.

Já fora do jogo, em entrevistas ao 'Extra' e a Manuel Luís Goucha, o concorrente do Montijo reconheceu que perdeu os limites devido à imensa pressão que resulta da experiência de estar fechado há semanas e a conviver com personalidades diferentes da sua.

Seguiram-se outras polémicas relacionadas com o assunto, nomeadamente com Ana Garcia Martins, comentadora do programa. Pedro Soá não gostou nas apreciações feitas a seu respeito e expressou publicamente não simpatizar com a digital influencer. E esta não o deixou sem resposta.

O caso deu que falar e colocou o reality show da TVI, mas sobretudo o empresário, em grande destaque na imprensa cor-de-rosa, pelo que destacámos como Imagem da Semana o momento em que o 'Big Brother' lhe transmite que está fora do jogo.

