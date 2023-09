A atriz recebeu a visita do pequeno Lonô e do companheiro, Guillaume Lalung, no Brasil.

Rita Pereira decidiu seguir um sonho ao aceitar fazer parte de um projeto de ficção brasileiro. No início deste mês, a atriz, de 41 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro, cidade onde ficará a viver durante alguns meses. Ora, esta semana, a artista viveu momentos de grande emoção. Conforme esta partilhou na sua página de Instagram, no passado domingo o filho, o pequeno Lonô, e o companheiro, Guillaume Lalung, chegaram ao Brasil. O momento do reencontro foi partilhado por Guillaume na sua página de Instagram. O vídeo, que poderá recordar na galeria, é 'Imagem da Semana'. Entretanto, o jornalista brasileiro Hugo Gloss revelou pormenores sobre este projeto. Trata-se de uma nova versão da novela dos anos 80, 'Dona Beja', em parceria com a HBO Max. Para além de Rita Pereira, o elenco conta com nomes como Grazi Massafera, Bianca Bin, David Jr, André Luis Miranda, Deborah Evelyn e Isabela Garcia. Leia Também: O elenco e o projeto de Rita Pereira no Brasil. Há novas informações Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram