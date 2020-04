Morreu esta sexta-feira, dia 3 de abril, o desenhador e ilustrador argentino Juan Giménez. O artista, de 76 anos, conhecido como um autor de culto da banda desenhada de ficção cientifica, faz parte das milhares de vítimas da Covid-19.

Juan encontrava-se internado num hospital de Mendoza, a sua terra natal, desde que regressou de Espanha devido à pandemia. Sitges, perto de Barcelona, era onde vivia há alguns anos e onde se supõe que terá contraído o vírus.

Na memória dos admiradores das suas ilustrações ficará para sempre A Casta dos Metabarões, concretizado na companhia do escritor chileno Alejandro Jodorowsky, Basura, em conjunto com Carlos Trillo, A Cidade e Estrela Negra, com Ricardo 'El Loco' Barreiro, ou O Quarto Poder, que ele próprio escreveu.

