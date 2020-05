Criss Angel abriu o coração para falar de novo sobre a batalha do filho contra o cancro, durante a pandemia da Covid-19. O ilusionista americano, de 52 anos, confessou durante uma entrevista que a fé o tem ajudado a lidar com a doença do pequeno Johnny Crisstopher, de seis anos, mostrando-se confiante de que o menino conseguirá vencer esta luta.

"Apenas sei que tudo vai ficar bem e que há um objetivo maior, e eu estou aqui para fazer esse objetivo e esse trabalho maior", disse ao DailyMailTV.

"Somos muito positivos porque temos fé e com fé, há esperança", acrescentou.

O ilusionista contou ainda que a pandemia o incentivou a apoiar outras vítimas de cancro, uma vez que pertencem a um grupo de risco, fazendo com que aprecie mais todos os momentos da vida, mesmo que seja durante uma crise.

Recorde-se que o pequeno Johnny - fruto da relação de Criss Angel com Shaunyl Benson - foi diagnosticado com leucemia quando tinha apenas dois anos.

